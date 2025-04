Gli studenti tornano in piazza: "Soldi alla scuola, non alla guerra"

La protesta degli studenti, scesi in piazza ieri per uno sciopero nazionale, ha animato la mattinata del centro storico. Oltre un centinaio di ragazzi e ragazze delle scuole superiori della città, partiti dai rispettivi istituti di appartenenza, si sono ritrovati davanti alla Rocca sforzesca. Da lì è poi partito un corteo che ha raggiunto il cuore della città.

Le richieste, contenute in un documento che circolava ieri, sono presto dette. Innanzitutto l’abolizione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e l’aumento dei fondi per l’edilizia scolastica ("Muffa sui muri, bagni rotti, basta menzogne" e "Soldi alla scuola non alla guerra", recitavano un paio di striscioni). Poi lo "stop al precariato di insegnanti e personale Ata" (ieri ha scioperato il sindacato Usb Scuola), l’introduzione della "educazione sessuo-affettiva" negli istituti e anche interventi per fronteggiare l’"emergenza alluvioni". Infine, un contrasto a quella che gli studenti imolesi definiscono "repressione dei presidi".

Toni e contenuti della protesta, che in alcuni momenti è sfociata in insulti ai rappresentanti del Governo, non sono piaciuti a Nicolas Vacchi, coordinatore locale di Fratelli d’Italia. "Esprimiamo ferma condanna agli oltraggi e alle frasi dai toni minacciosi pronunciate da alcuni manifestanti – le parole del meloniano –. Tali comportamenti sono inaccettabili e non hanno posto nella nostra comunità. La libertà di espressione e di protesta è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto delle norme e della dignità altrui. Condanniamo ogni forma di violenza, anche verbale, e valuteremo se interessare le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza a prendere provvedimenti adeguati per garantire la sicurezza e il rispetto della legge". E ancora: "Chiediamo ai partecipanti alle manifestazioni, verso i quali ci riserviamo ogni azione a tutela delle istituzioni e delle persone offese da quanto accaduto, di rispettare i principi di pacifica convivenza e di non farsi strumento di messaggi di odio e violenza. La nostra comunità merita rispetto, tolleranza e dialogo costruttivo, così come il Governo Meloni, che senza timore continuerà a svolgere il proprio ottimo lavoro a favore dell’intera comunità scolastica di Imola e d’Italia".