Gli studenti vanno a prendere la maestra sotto casa 50 anni dopo

I ’bimbi’ di Graziana riuniti esattamente 50 anni dopo il loro primo incontro. Era il primo ottobre del 1975 quando una ventina di bambini nati nel ‘69 mettevano per la prima volta piede nella scuola elementare di Balia, parte della frazione di Sesto Imolese. Ad accoglierli in aula con un sorriso c’era la maestra Graziana Tozzoli.

Per i cinque anni successivi è diventata molto più di un’insegnante: una guida, un punto di riferimento e addirittura una sorta di seconda mamma per gli alunni. Non avevano altre maestre, Graziana insegnava tutte le materie. E quando non lo faceva, continuava a coltivare il rapporto coi bimbi e le loro famiglie, cenando insieme, preparando a mano conserve e marmellate e, soprattutto, lasciando un segno nel loro cuore. E anche se sono passati 50 anni da quel primo ottobre del 1975, quel segno è ancora lì.

I bimbi di Graziana, da allora, non hanno mai perso i rapporti. E da tempo organizzano rimpatriate alle quali fino a pochi anni fa partecipava anche la maestra. I suoi alunni non la dimenticano mai e c’è chi ogni tanto, ancora, mezzo secolo dopo, passa per un saluto. Ma in occasione dei 50 anni dal primo incontro non poteva mancare un gesto speciale: il gruppetto della classe di tempi si è riunito ed è andato direttamente sotto casa della maestra ormai novantenne.

"Saremo per sempre i bimbi di Graziana – racconta l’ex alunna Anna Rita Calderoni –, il nostro gruppo di WhatsApp si chiama proprio così. È una valvola di sfogo a tutti gli effetti, ci teniamo sempre in contatto per condividere le belle e le cattive notizie. Abbiamo passato l’infanzia assieme, il mondo poi è cambiato ma il nostro legame è rimasto lo stesso".

Quando gli scolari di una volta si ritrovano oggi, ecco che scompaiono le rughe e i capelli bianchi passano in secondo piano. Raccontando vecchi aneddoti tornano a sentirsi bambini, come sui banchi di scuola. E ora, lo step successivo alla classica rimpatriata potrebbe essere una crociera di gruppo. Per festeggiare la pensione.

Aleksandra Arandelovic