Gli ultimi 600 metri fino a a via Punta

Il progetto per gli ultimi 600 metri mancanti della Bretella, fino a via Punta (di fronte al supermercato Sigma), è ormai noto: due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale".

Al momento, la tabella di marcia stilata nei mesi scorsi dalla Giunta prevede che l’ultimo tratto dell’asse Nord-Sud della città sia realizzato in 20 mesi a partire da febbraio 2026, dopo che i prossimi due anni saranno dedicati alla progettazione vera e propria dell’opera e alla fase degli espropri dei terreni. Condizione imprescindibile per la partenza dell’opera è però la conclusione del primo lotto dei lavori in via Salvo D’Acquisto: un cantiere da tre milioni di euro, avviato a inizio 2022 ma finito oggi in balia del degrado dopo che l’aumento delle materie prime ha fatto lievitare i costi di un ulteriore milione.