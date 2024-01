Gnola and The Goosebumps Bros in concerto

Avanti a colpi di sold out la programmazione dell’edizione 2023/2024 del Bubano Blues. Martedì 23 gennaio, alle 21, nella sala civica di Bubano, sarà la volta del concerto di ‘Gnola and The Goosebumps Bros’. L’occasione giusta per assistere ad una esibizione live straordinaria in compagnia di quattro musicisti di livello assoluto. Già, perchè Maurizio Glielmo in arte ‘Gnola’ è stato per anni al fianco del leggendario Fabio Treves e rappresenta uno dei pilastri della scena del blues italiano. Gnola è accompagnato dai ‘The Goosebumps Bros’, un trio di musicisti italiani molto attivi e conosciuti sulla scena internazionale.