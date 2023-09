Golf club Le Fonti, torna il Trofeo Lilt

Torna per il quinto anno al Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme il Trofeo Lilt “Sport è Salute”, organizzato nella giornata di domenica 1 ottobre per promuovere la prevenzione del tumore al seno e in particolare la campagna “Ottobre mese rosa”. L’iniziativa, patrocinata da Comune e Regione Emilia-Romagna, è stata presentata ieri alla presenza di Francesco Rivelli, presidente della Lilt, Ivano Serrantoni, presidente del Golf Club Le Fonti, e dell’assessora Barbara Mezzetti. "Il Golf Club Le Fonti è impegnato nella prevenzione dei tumori al seno da tanti anni, da quando è nata l’amicizia con il dottor Rivelli", ha affermato Serrantoni.