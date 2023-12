Gp, da domani i biglietti: "Tutti al fianco di Imola"

"Con grande soddisfazione e rinnovato impegno lavoriamo per la disputa in Italia di due Gran premi. Mi piace sottolineare come Aci sia l’unico organizzatore al mondo a farlo. E sono altresì convinto che siamo sulla strada buona perché tutti insieme (Governo, Regioni, Comuni e altri soggetti coinvolti) possiamo garantire il prolungamento, sino al 2030, dei contratti con la Formula 1". È l’ottimismo di Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile club d’Italia, alla vigilia dell’apertura della vendita dei biglietti per i due appuntamenti italiani del 2024 con il Circus. Come già anticipato ieri, si parte infatti domani alle 12 sia per Imola (dove si corre il 19 maggio) che per Monza (1° settembre) grazie all’iniziativa Xmas Gift. In pratica, partendo con tanto anticipo, si vuole offrire agli appassionati l’opportunità di regalarsi o regalare per Natale i biglietti per assistere alle due gare. Tagliandi disponibili sul sito dell’Autodromo e sul circuito Ticketone. Non sono ancora stati annunciati i prezzi.

"Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati – commenta Stefano Bonaccini, presidente della Regione –. L’avevamo promesso un anno fa, quando con una scelta soffertissima, ma inevitabile, di fronte alla drammatica alluvione che ha colpito il nostro territorio, decidemmo insieme al Governo, agli organizzatori e al Comune di annullare il Gran premio. La gara assume dunque un duplice significato: una grande festa dello sport, ma anche una nuova, preziosa occasione per tenere alta l’attenzione su questa terra ferita".

Un’attenzione che è arrivata da subito da parte di tanti importanti gruppi automobilistici e della stessa F1. "Gesti concreti di solidarietà per i quali, ancora una volta, desidero ringraziare – dice Bonaccini –. Niente come lo sport può unire le persone, e niente come lo sport può tradursi in una straordinaria opportunità di promozione e valorizzazione del territorio. Sono certo che sarà ancora una volta così. Tutti insieme all’Autodromo di Imola, per ricominciare".

"Lavoriamo per aumentare l’esperienza dei tifosi, dalla fan zone al centro storico, valorizzando le eccellenze della città – fa sapere il sindaco Marco Panieri –. In particolare, ricordo che il 2024 sarà anche l’anno delle commemorazioni per il 30esimo anniversario dalla morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna".