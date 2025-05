Gp da oltre 200mila presenze. La città vuole il nuovo record. Si punta a rinviare l’ultimo ballo

A due settimane dal Gran premio di Formula 1, un ideale cartello ‘Lavori in corso’ campeggia sull’Enzo e Dino Ferrari. Attorno al circuito, ci si prepara a un’edizione super con il record di oltre 200mila presenze nei tre giorni del 2024 destinato a essere stracciato. Fuori, prosegue la complicatissima trattativa per evitare che quello del 16-18 maggio sia l’ultimo ballo da quando nel 2020 il Circus ha riaperto il tendone a Imola.

CANTIERE AUTODROMOIl tracciato, in questo periodo, è un enorme cantiere. Molto è già stato fatto per il fine settimana pasquale del Wec: a quella base di partenza, bisogna aggiungere ulteriori tasselli. In questo senso, per aumentare ancora la capienza dell’impianto, negli ultimi giorni sono spuntate nuove tribune provvisorie alla variante Villeneuve e alle Acque minerali, in aggiunta a quelle già presenti proprio alla Villenueve, alla curva Gresini e poco dopo la Tosa. Il palco della Fan zone resta allestito, così come la ruota panoramica e il ristorante ‘Dinner in the sky’ sospeso a 50 metri di altezza. Alle spalle delle tribune centrali, sono state ormai completate le tensostrutture per l’accoglienza degli ospiti vip, che saranno distribuiti anche tra la torre e la terrazza sui box.

PRESENZE IN AUMENTOA fronte di una capienza complessiva dell’impianto di poco superiore ai 90mila posti giornalieri, nel 2024 si oltrepassarono le 200mila presenze complessive tra venerdì, sabato e domenica. "Quest’anno vogliamo andare ancora oltre", avverte il sindaco Marco Panieri. Dati ufficiali sull’andamento delle prevendite non ne sono stati comunicati, ma pare che ci si stia avvicinando sempre di più a quota 180mila. E le proiezioni, a quindici giorni dal semaforo verde, indicano appunto un netto miglioramento rispetto all’ultima edizione nonché a quella del 2022 (130mila spettatori nei tre giorni) e a quella prevista dodici mesi dopo (160mila) prima dell’annullamento causa alluvione della gara che nel 2020 e nel 2021 si disputò a porte chiuse per colpa del Covid.

FESTA IN CENTROIn attesa degli investimenti futuri (sopraelevazione della terrazza e nuova Casa degli eventi alla Tosa), le capacità di accoglienza del circuito sembrano arrivate al limite. Qualcosa di può ancora fare, invece, sull’ospitalità del centro storico e più in generale del resto della città. Nelle intenzioni del Comune, il 16-18 maggio Imola dovrà diventare una enorme Fan zone per i tifosi. Il motivo appare duplice: da un lato, giocarsi le carte che non ha nessun altro rivale nella corsa a ospitare il Gp anche in futuro, vale a dire quello di avere un Autodromo totalmente integrato nel tessuto cittadino; dall’altro, rendere la presenza dei tifosi ancora più evidente in modo da far capire (non solo al sistema ricettivo) cosa si rischia di perdere in futuro senza Formula 1.

RINNOVO COMPLICATOLa trattativa per restare nel Circus è infatti più che mai in salita. Al momento, le speranze di leggere il nome di Imola nel calendario 2026 sono pericolosamente tendenti allo zero; a meno di defezioni di altri impianti. In settimana, i vertici di Aci saranno di nuovo in città assieme al ministro per lo Sport, Andrea Abodi, per la presentazione della gara del 16-18 maggio. E in quella circostanza si potrà continuare a discutere faccia a faccia. C’è la piena consapevolezza che realtà come Miami, che ha appena strappato un rinnovo contrattuale monstre fino al 2041, sono di un altro pianeta. Anche il recente rinnovo di Monza fino al 2031 pesa però come un macigno per la causa imolese, in quanto lega mani e piedi l’Aci oggi commissariata. Nel caso di Imola, un’intesa su base pluriennale è dunque in questo momento pressoché impossibile. Per avere il Gp stabilmente ogni anno girano infatti cifre ben superiori ai 30 milioni a gara in virtù dei quali, attraverso un contratto a rotazione con altri circuiti storici, l’Enzo e Dino Ferrari può ambire a restare tra i grandi ospitando il Circus ogni 24 o 36 mesi. Il sistema pubblico locale può garantire sette milioni all’anno: cinque dalla Regione e due dal Con.Ami; il resto devono metterlo Governo e Aci. Il tutto mentre si è ripreso a parlare anche con i privati per convincerli a entrare nella cordata: tutto per far sì che Imola possa continuare a ballare ancora.