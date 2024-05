Come cambia la viabilità a Imola per il Gp di Formula Uno: tutte le chiusure

Imola, 14 maggio 2024 – Sarà un fine settimana caldo per le strade cittadine pronte a essere prese d’assalto dal popolo della Formula 1. In particolare domenica, giorno della gara. Complice anche lo sciopero proclamato (fino a lunedì notte, ma dovrebbero essere comunque salvi i treni speciali allestiti per il Gran premio) dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord, in molti decideranno infatti di arrivare in auto a Imola per il giorno clou del weekend Mondiale.

Per fare in modo che le fasi di afflusso e deflusso si svolgano nella maniera più ordinata possibile, ma anche per "evitare che la presenza di persone a ridosso della recinzione esterna dell’Autodromo possa creare situazioni di potenziale pericolo", il comandante della polizia locale Daniele Brighi ha emanato un’ordinanza ad hoc.

Già da alcuni giorni, chiusa al traffico via Santerno (da via Rivazza al termine della strada) e via Malsicura. Oggi scatterà lo stop anche del tratto ciclo-pedonale compreso tra viale Dante e il parco Chico Mendes.

Giovedì il piano di chiusure si allargherà nelle strade a ridosso del circuito, arrivando fino al tratto di viale Dante compreso tra via Fratelli Rosselli e l’incrocio Pirandello-Graziadei. Off-limits anche via Pirandello (nel tratto compreso fra via Boccaccio e viale Dante); via Graziadei (tra viale Dante e via Manzoni); via Tabanelli (tra via Goldoni e via Graziadei).

Da venerdì, giorno di inizio dell’attività di pista con le prime due sessioni di prove libere, scattano le chiusure nelle zone Tosa, Piratella e Variante Alta.

Situazione identica sabato (terza sessione di prove libere e le qualifiche) quando, proprio per evitare problemi di congestionamento del traffico, ci sarà anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado disposta nei giorni scorsi dal sindaco Marco Panieri e che non riguarderà solo gli istituti delle frazioni di Ponticelli e Sesto Imolese.

Domenica, quando sono attese 90mila delle 200mila presenze previste nell’intero weekend, ecco l’ulteriore stretta. Coinvolta in questo caso anche la zona della stazione, con chiusura al traffico del tratto di viale Andrea Costa che va da viale Marconi a piazzale Marabini e, sempre nella zona dello scalo ferroviario, delle vie XXIV Maggio; IV Novembre; Minzoni; Piave.

C’è poi la questione parcheggi (Lungofiume, PalaRuggi e altri) che verranno progressivamente messi a disposizione di quanti da venerdì a domenica arriveranno in città per il Gran premio al pari dell’area dell’Osservanza.

Fin qui i provvedimenti già sicuri. Ma "al fine di tutelare la sicurezza delle persone e garantire la circolazione stradale, in considerazione dei flussi di traffico che si potrebbero sviluppare nel corso dell’evento", il comandante Brighi ha già disposto anche l’eventuale adozione ai ulteriori accorgimenti a cura della polizia locale, in accordo con le forze di polizia nazionali. In particolare, prevista in questo caso la possibile deviazione del traffico circolante su via Resistenza, con direzione Forlì-Bologna, verso la via Campanella-Banfi-Graziadei. E ancora: divieto di transito su via Serraglio, dall’incrocio con via del Lavoro, in direzione Nord; senso unico di marcia sulla via del Lavoro, da via Selice a via I Maggio; senso unico di marcia sulla via Lasie, da via Selice a via I Maggio; senso unico di marcia sulla via Selice, da via Resistenza a via Bicocca; deviazione del traffico proveniente dalla via dei Colli, lato Ovest, sulla via Bergullo; obbligo di svolta a destra per il traffico proveniente dalle aree di sosta laterali alla via Pisacane, nel tratto compreso fra l’inizio del centro abitato e la via dei Colli.