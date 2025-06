Imola: Gp di Formula 1, pressing centrodestra. “Campagna di crowdfunding con privati e cooperative”

Imola, 29 giugno 2025 – Pressing del centrodestra in Regione nel tentativo di riportare il Gran premio di Formula 1 a Imola. Dopo l’ufficializzazione dell’uscita dell’Enzo e Dino Ferrari dal calendario 2026 del Mondiale, Fratelli d’Italia rilancia un’istanza già avanzata nelle scorse settimane a livello locale.

E attraverso una risoluzione della capogruppo Marta Evangelisti (prima firmataria), sottoscritta anche dai colleghi Priamo Bocchi, Nicola Marcello, Alessandro Aragona, Giancarlo Tagliaferri e Francesco Sassone, chiede alla Giunta del presidente Michele de Pascale di promuovere “insieme agli attori istituzionali del territorio”, una “campagna di crowdfunding, che coinvolga privati, aziende e cooperative” per riavere la gara iridata.

Nell’atto di indirizzo si specifica che la raccolta fondi rappresenterebbe un contributo “accanto alla componente pubblica” in grado di raccogliere i 25 milioni necessari fino a ieri per ospitare il Gp (in futuro ne serviranno una decina in più per assicurarsi la gara a rotazione con altri circuiti europei).

Inoltre, si chiede anche alla Giunta di impegnarsi “a ristabilire un dialogo” con F1 e il suo amministratore delegato, l’imolese Stefano Domenicali, al fine di “ricostruire le condizioni per un ritorno della gara che non si basi esclusivamente su fattori economici, ma anche sul valore storico, sportivo e simbolico del tracciato imolese”.

Evangelisti poi evidenzia tutta una serie di criticità a partire dal fatto che “la permanenza di Imola in calendario è oggi ostacolata dalla crescente concorrenza globale”, con “la difficoltà di rinegoziare condizioni sostenibili”. Il tutto, unito ai costi crescenti, stimati in 30/35 milioni di euro per edizione: situazione per la quale “non appare sostenibile pensare di poter affidare tale carico alla sola componente pubblica, ma è indispensabile coinvolgere il settore privato, considerata la ricaduta sull’indotto economico, turistico e promozionale del territorio”, spiega la consigliera. Da qui l’atto di indirizzo con il quale, tra l’altro, si chiede anche di mettere in campo misure concrete per favorire la polifunzionalità dell’Autodromo che è “uno dei principali simboli della terra dei motori dell’Emilia-Romagna”.

Ma si muove, sempre a livello regionale, anche la Lega, che attraverso Tommaso Fiazza, ha presentato un’interrogazione alla Giunta de Pascale. “Il Gran Premio di Formula 1 di Imola non è solo un evento sportivo, ma un volano economico e identitario per l’intera Emilia-Romagna – sottolinea l’esponente del Carroccio –. Dopo anni di investimenti pubblici, è legittimo chiedere alla Regione chiarezza sulle risorse impiegate e sulle prospettive future. Chiediamo aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso con Formula One Management e soprattutto vogliamo sapere se sono previsti impegni concreti, sia strategici che finanziari, per sostenere la permanenza del Gran Premio in Emilia-Romagna”. E ancora: “Non si può costruire un’identità come ‘Terra dei motori’ se poi si lasciano nell’incertezza eventi che hanno portato milioni di euro di indotto e visibilità internazionale. Il Gp di Imola va difeso con forza e lungimiranza. La Regione dica chiaramente se intende ancora scommettere su questa eccellenza o se ha già fatto un passo indietro”.

Quanto alla maggioranza, le forze di centrosinistra si sono già mosse nelle scorse settimane. Sul tavolo della Giunta regionale c’è infatti una risoluzione presentata dall’imolese Fabrizio Castellari (primo firmatario) e da Paolo Calvano del Partito democratico e da Vincenzo Paldino dei Civici con de Pascale.