Graduatorie alloggi popolari Domande entro il 3 marzo

Un paio di novità da Castel Guelfo. Per quanto riguarda la graduatoria relativa agli alloggi Erp, il municipio informa che entro il 3 marzo potranno essere presentate le relative domande per assegnazione e mobilità. Le richieste, o eventuali integrazioni, dovranno essere caricate nel portale online di Asp Circondario Imolese con accesso tramite autenticazione con Spid o con CnsCie. Per informazioni è attivo lo Sportello Sociale di Medicina (tel. 051 6973900, aperto il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30-12.30 e martedì 15-17.45) con anche la possibilità di appuntamento con un operatore di Asp, al giovedì pomeriggio, in Comune a Castel Guelfo. Sul fronte trasporto pubblico, invece, su richiesta di alcuni cittadini il sindaco Claudio Franceschi ha firmato un accordo con l’azienda trasporti per incrementare le fermate della Linea 156 nella corsa delle 6.59. Spazio a soste a Picchio, Lungarola, via Larga e via Stradone.