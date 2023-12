‘Gran Concerto di Natale’: in piazza xx settembre c’è la banda

Domani sera alle 21 al Santuario del SS. Crocifisso in piazza XX Settembre, si terrà il tradizionale ‘Gran Concerto di Natale’ del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme in versione ‘Christmas Wind Orchestra’, diretto dal Maestro Giuseppe Lentini. Il concerto, dal titolo ‘Con timpani e danze lodate il Signore, che nasce per noi’, è uno dei numerosi appuntamenti inseriti nel programma di Castèlanadèl 2023 che vedono protagonista la banda cittadina che, com’è tradizione, aprirà il nuovo anno la mattina del primo gennaio con i tradizionali auguri in musica alla cittadinanza.