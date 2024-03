Gran finale della stagione. C’è il Quartetto Rilke

Ultimo appuntamento al Cassero con la stagione musicale a cura di Emilia-Romagna festival. Protagonista il Quartetto Rilke, giovane ensemble fondato all’interno della Civica Scuola di Musica ‘Claudio Abbado’ di Milano. Appuntamento alle 21. Protagonista, accanto alle giovani strumentiste – le violiniste Giulia Gambaro e Martina Verna, la violista Giulietta Bianca Bondio e la violoncellista Federica Colombo – il celebre clarinettista sloveno, Darko Brlek, per un viaggio musicale dal Classicismo al tardo Romanticismo.

Il Quartetto Rilke insieme a Darko Brlek aprirà il programma con il celebre quintetto mozartiano K. 581. Nella seconda parte del concerto, sarà presentato il Quartetto per archi in sol minore Op. 10, unico quartetto per archi composto nel 1893 da Claude Debussy e dedicato al celebre Quartetto Ysaÿe che lo esegue in pubblico per la prima volta il 29 dicembre 1893 alla Salle Pleyel di Parigi. Un lavoro di sorprendente originalità, ricco di spunti esotici, oggi stabilmente inserito nel repertorio cameristico.