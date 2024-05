Gran Premio e musica al centro giovanile

Domenica ecco “Afternoon Vibes”, nuova iniziativa negli spazi all’aperto del centro giovanile di via Tosi. Appuntamento dalle 15 alle 21.30, con ingresso gratuito. La nuova iniziativa, a cura di Officina Immaginata, rientra nel progetto The Square (*), organizzata in collaborazione con l’associazione Uroboro. Dalle 15 verrà proiettato il gran premio di Formula Uno di Imola, quindi seguirà un dj set fino alle 21.30. Sarà presente un food truck e un bar per aperitivi e bibite. L’iniziativa nasce dalla proposta di un gruppo di giovani ventenni che frequenta le attività del progetto The Square e viene dopo le serate di Palco Libero degli scorsi mesi. "Al centro di via Tosi – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Dondi – sta nascendo uno

spazio di aggregazione sempre più coinvolgente e partecipato dai giovani castellani e del circondario imolese".