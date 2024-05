Imola si prepara al Gran Premio di F1, tutto quello che c’è da sapere

Imola (Bologna), 13 maggio 2024 – Conto alla rovescia per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio all’Autodromo di Imola. La gara, che torna in riva al Santerno dopo l’annullamento dell’edizione 2023 causa alluvione, è intitolata anche quest’anno al made in Italy e all’Emilia-Romagna. Title sponsor Msc Crociere.

Venerdì 17 Prove libere 1 alle 13.30 (diretta tv Sky) Prove libere 2 alle 17 (diretta tv Sky) Sabato 18 Prove libere 3 alle 12.30 (diretta tv Sky) Qualifiche alle 16 (diretta tv Sky e Tv8) Domenica 19 Gara alle 15 (diretta tv Sky e Tv8)

Allestite oltre 60 aree per la sosta a pagamento, di cui una per le moto in via Boccaccio e un’altra per i bus in via Patarini. Spazio gratuito per la sosta dei disabili, in possesso di regolare tagliando, in piazzale Leonardo da Vinci.

Predisposto un piano di potenziamento della circolazione ferroviaria con quattro treni speciali (due Frecciarossa e altrettanti Intercity) più sette fermate straordinarie alla stazione di Imola oltre ai normali convogli regionali. Dalle 3 di domenica 19 alle 2 di lunedì 20 è però stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord che rischia di complicare i piani di quanti decideranno di raggiungere Imola in treno.

Tre aree di campeggio allestite per l’occasione (a pagamento e con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti): Ortignola, Osservanza e centro sociale Tiro a segno.

Tagliandi ancora disponibili sul circuito Ticketone. Nei giorni del Gran premio, a Imola saranno attivi anche dei botteghini straordinari in corrispondenza dei tre accessi principali all’Autodromo: viale Dante, Tosa e Rivazza. Previste 200mila presenze nell’intero fine settimana, con il tutto esaurito (grazie all’allestimento delle tribune provvisorie la capienza del circuito salirà a 90mila posti giornalieri) che potrebbe essere raggiunto per la giornata di domenica.

La Fan zone sarà aperta da venerdì a domenica, gratuitamente, per chi è in possesso del biglietto del Gp. Orari: dalle 8 alle 19. Prologo straordinario a ingresso libero per tutta la cittadinanza giovedì a partire dalle 13. Nella grande area dedicata al pubblico, oltre ai punti di ristoro e vendita di merchandise ufficiale F1, ci saranno diverse attrazioni tra cui simulatori di guida, ruota panoramica, palco per i concerti e area per la sfida pit-stop.