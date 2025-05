Gran Premio di Imola, primi fondi dal Governo. La Regione: avanti così

Imola, 20 maggio 2025 – Una torta da 300 milioni, lievitata anno dopo anno, alla quale Imola e l’Emilia-Romagna non vogliono più rinunciare. Ecco quanto vale oggi, in termini di ricadute economiche, il Gp di F1 per città, regione e intero sistema Paese.

La partecipazione al week end di Imola è stata eccezionale. A destra, il governatore de Pascale con il sindaco Panieri

Questione dibattuta non solo nell’Autodromo che ha riabbracciato il Circus nel 2020 dopo averlo perso 14 anni prima, ed è reduce da un weekend da record con oltre 242mila presenze nei tre giorni.

Per assicurasi la gara servivano, fino a quest’anno, circa 25 milioni (tutti soldi pubblici); mentre, per il futuro, visto che il contratto è appena scaduto, si potrebbe arrivare a 30-35 milioni a edizione (in caso di rotazione tra due o tre circuiti storici messi all’angolo dai Paesi emergenti) o addirittura di 55-60 milioni, sempre a gara, in caso di contratto stabile. E i privati potrebbero intervenire per alleggerire solo in parte le fatiche di una cordata formata da Governo, Aci, Regione e Con.Ami (consorzio dei Comuni del territorio).

Ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato uno stanziamento di 5 milioni all’anno a favore di Aci per le gare di Monza (forte però di un contratto fino al 2031) e Imola in quanto «fondamentali volani economici e vetrine internazionali». Ma, visto che già oggi il Mit dirotta 5 milioni all’anno solo sul Santerno, per il futuro servirà molto di più.

Non a caso, il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco Marco Panieri parlano di «punto di partenza per un percorso condiviso» volto a «raggiungere cifre importanti e avanzare una proposta forte e pluriennale”.

Il gioco però vale la candela. Uno studio condotto nel 2022 dalla società Jfc di Faenza dopo un Gp da 130mila spettatori ha quantificato 66 milioni di benefici diretti, indiretti e indotti dalla manifestazione più ulteriori 208 milioni (stimati) come effetti sulla filiera motoristica (incremento internazionale del business, accesso sul territorio di nuove imprese e attrazione di flussi di investimento) e copertura mediatica («valore equivalente agli spazi pubblicitari sui media» e «innalzamento dei brand Imola»). Totale: 274 milioni.

Dal 2022 a oggi le presenze sono però quasi raddoppiate. E dunque almeno la parte relativa a introiti di hotel, bar e ristoranti, vendita dei biglietti e trasporti va rivista. Al momento, in attesa di ulteriori studi, le stime degli organizzatori parlano appunto di 300 milioni a Gp.

Non è solo una questione di soldi, però. È anche un fatto di orgoglio e identità per una città e per una regione che hanno fatto dei motori il loro vanto nel mondo.

«Imola è dentro una logica di Motor Valley che va da Ferrari a Ducati passando per Lamborghini, Maserati e Racing Bulls – ricorda Marco Gasparri, presidente della delegazione locale di Confindustria Emilia –. Questa passione la puoi trovare solo qua, dove chi arriva non è visto come una gallina da spennare ma come un ospite vero». Cosa dovrebbe fare, in questo senso, chi beneficia dell’indotto? «Le imprese non possono più di tanto – ragiona Gasparri –. Dipende tutto dalla volontà della F1. È difficile, quando ci sono nazioni pronte a spendere due o tre volte quello che offri tu; speriamo non prevalga solo il business”.