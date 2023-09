Gran premio Nuvolari, applausi alle auto storiche

Emozioni dal sapore vintage domenica scorsa tra centro storico e Autodromo con la 33esima edizione Gran premio Nuvolari. La carovana delle 250 auto storiche, partita da Mantova e arrivata fino alla Rivera Adriatica, è stata infatti protagonista anche sulle strade imolesi. In mattinata, le vetture sono transitate in piazza Matteotti, per il controllo a timbro, prima di raggiungere l’Autodromo per un’altra prova cronometrata. Le vetture sono arrivate da Castel Bolognese, passando lungo le vie Pisacane ed Emilia per proseguire fino al circuito per poi uscire di nuovo sul ponte di viale Dante e immettersi sulle vie Graziadei, Lughese, Bicocca, Selice proseguendo in direzione Conselice.

"Un’altra competizione motoristica storica che rivive le nostre strade, il cuore della città, il circuito e le colline", commenta il sindaco Marco Panieri.

"Questi eventi – conclude l’assessore all’Autodromo e al Turismo, Elena Penazzi – sono in grado di accrescere da un lato la visibilità di Imola e dall’altro far percepire agli appassionati quanto centro storico e Autodromo siano vicini e permettano di creare una bella sinergia".