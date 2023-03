Granata d’artiglieria in via Gambellara Bonificata e fatta brillare in una cava

Un altro residuato bellico è venuto alla luce. Il luogo è via Gambellara, nel cantiere dei lavori per l’ampliamento dell’Autostrada A14. Durante lavori di scavo, infatti, è stato rinvenuto e segnalato dalle imprese coinvolte ai carabinieri della stazione di Imola, un presunto ordigno residuato bellico.

Il personale Cmd che ha effettuato l’attività ha riconosciuto come granata d’artiglieria da 94 mm HE UK il residuato segnalato.

Come sempre avviene in questi casi, per non correre rischi l’ordigno è stato distrutto, mediante brillamento, in una cava sita in via Zello nel territorio comunale di Imola. L’intervento, disposto dal Comando forze operative Nord di Padova, è stato eseguito con la consueta professionalità dal nucleo Cmd del genio ferrovieri.