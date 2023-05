Grand Tour Imola, visite nei luoghi di arte e storia

Dopo il successo dello scorso autunno, torna in primavera il ‘Grand Tour Imola’. Il Comune organizza una serie di visite dedicate ai quattro luoghi simbolo dell’arte e della cultura imolese. Come nel grand tour Ottocentesco si andavano a visitare tutte le bellezze europee, molte delle quali in Italia, così in un unico giro vengono messi insieme i più bei luoghi storico artistici cittadini di proprietà comunale.

Quattro domeniche, quattro occasioni per apprezzare le bellezze storico artistiche della nostra città, accompagnati da una guida che ripercorrerà la storia, i segreti e gli aneddoti legati a ciascun luogo. Le giornate previste sono domenica 14 maggio, 28 maggio, 4 giugno e 18 giugno. Ciascun appuntamento si articolerà in due momenti separati: una prima parte in mattinata e una seconda parte nel pomeriggio.

"Il successo della precedente edizione del Grand Tour Imola ci ha spinto a riproporre l’iniziativa anche in primavera – spiegano gli assessori Giacomo Gambi (Cultura) ed Elena Penazzi (Turismo) –. Abbiamo avuto la conferma, infatti, che è stata molto gradita la formula di unire in un unico percorso quattro luoghi simbolo dell’arte e della cultura imolese per apprezzarne la storia, i segreti e gli aneddoti accompagnati da una guida".

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite l’app "IoPrenoto" o ai Musei Civici di Imola, tel. 0542 602609 (dal lunedì al venerdì 9-13). Ritrovo e acquisto biglietti alle 10.15 alla Rocca Sforzesca. Costo: intero 8 euro, ridotto 6 euro, ingresso gratuito fino a 12 anni. Durata: dalle 10.15 alle 12.15 (Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni) e dalle 14 alle 16 (Teatro Stignani e Libreria Francescana).