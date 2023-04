Grande emozione in piazza per Maria Zanotti e Livia Venturini

Grande emozione ieri mattina all’angolo tra piazza Matteotti e la via Emilia, dove si è svolta la cerimonia commemorativa con la deposizione di un mazzo di fiori alla lapide di Maria Zanotti e Livia Venturini, a ricordo loro e dell’impegno delle donne nella Resistenza e nella Liberazione. Per il progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, gli studenti della scuola media Orsini hanno allestito la performance ‘A rose’, a cura di Annalisa Cattani e della professoressa Paola Vacchi.

"Attraverso la Resistenza le donne hanno conquistato il diritto di contribuire a questa costruzione, fare parte dell’Assemblea Costituente, e gettare le basi di quel percorso che ha portato il diritto di voto alle donne, la possibilità di avere un ruolo politico, di consentire a me oggi di essere qui – ha sottolineato Elisa Spada, assessora comunale alle Pari opportunità –. Abbiamo la responsabilità di raccogliere la staffetta dei testimoni diretti di quel periodo, per questo è importante far conoscere cosa è stata la Resistenza, su quali valori si fonda l’antifascismo e su quali valori è stata fondata la nostra bellissima Costituzione".

A seguire, in piazzale Marabini, l’assessora Spada ha deposto un mazzo di fiori alla lapide posta nell’aiuola davanti alla stazione ferroviaria, dedicata alle donne della Resistenza.