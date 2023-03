Grande evento che arricchisce il calendario

Marco

Panieri*

Il nostro Autodromo torna tappa del Campionato Mondiale Superbike! Un importante risultato che, oltre a riportare il grande motociclismo a Imola, va ad impreziosire un calendario eventi della stagione che festeggia il 70° anniversario dell’Autodromo. Un grande spettacolo a due ruote che sicuramente farà felici i tantissimi appassionati, con i protagonisti del massimo campionato riservato alle moto derivate dalla serie che torneranno a darsi battaglia a distanza di 4 anni. Un evento motoristico atteso e conosciuto: Imola è stata senza ombra di dubbio negli anni uno degli appuntamenti storici della Superbike, regalando sfide memorabili come il duello davanti a 100.000 spettatori tra Colin Edwards e Troy Bayliss nel 2002 e nel 2009 il celebre sorpasso di Marco Simoncelli su Max Biaggi, oltre alla conquista del mondiale da parte di quest’ultimo nel 2010. Proprio l’anno scorso Imola ha ospitato alla Rocca una mostra su Simoncelli, unendo Autodromo e Città in un ricordo condiviso.

Nell’ultima edizione del 2019, nonostante il maltempo, la Superbike riuscì a raggiungere oltre 70.000 presenze nei 3 giorni. Con questo ritorno, Imola si conferma cuore pulsante della Motor Valley, coniugando le emozioni dei motori con quelle della musica. Un altro tassello si completa e il calendario 2023 dell’Autodromo dimostra che anche quest’anno sarà ricco, dinamico e coinvolgente, continuando a saldare il circuito con tanti eventi in centro. Dopo la conferma delle auto (F1 ed European Le Mans Series) e dei concerti, tornano le moto, elemento caratteristico e identitario di Imola. Confido che saranno tantissimi gli appassionati che vorranno essere presenti. La scelta di luglio è strategica: porterà indotto in un periodo in cui le strutture ricettive non sono piene, confermando il ruolo di volano per l’economia dell’Autodromo.

*Sindaco di Imola