Grande jazz allo Stignani, sul palco c’è Holland

Crossroads irrompe sulla scena imolese con un concerto da sfere alte del jazz: dalle 21.30 il teatro Ebe Stignani ospita Dave Holland e il suo trio per una performance che fa parte degli ascolti in cui il senso romantico del contrabbasso del leader segue sottovoce la trama della chitarra di Kevin Eubanks e della batteria di Marvin ’Smitty’ Smith. Appuntamento in sé da non perdere, preceduto alle 18 nel ridotto del teatro dalla presentazione di ’Pepito. Il principe del jazz’, libro firmato da Marco Molentini che ne discorre con Filippo Bianchi, meraviglie e gloria del principe Pepito Pignatelli, batterista, appassionato di jazz e della galassia contigua in parte coincisa con la Roma della Dolce Vita.

Prologo letterario a un concerto che è quasi una sintesi della sorte del jazz americano e di quello europeo che Holland interpreta con una perizia e con un’ispirazione mai pedisseque, finalizzate a un processo che rassoda la melodia.

Sta di fatto che il ritorno del bassista di origini britanniche al trio richiama, per dirla con il Guardian, "un inferno fatto di blues evocante lo spirito di Hendrix", dove il basso del leader nella mancanza di fiati e di pianoforte, si fa carico della dimensione ritmica ed espressiva della composizione. Resta scolpito un tumulto di eventi che predisse il genio. Dopo il biennio in cui spartì i riflettori con Miles (che pure produsse album epocali come ’In a Silent Way’ e ’Bitches Brew’) Holland scelse di amalgamarsi con i Circle, co-creazione di Chick Corea, Barry Altschul e Anthony Braxton, conventicola di talenti. Ne seguì la pubblicazione nel 1972 del primo album da leader, Conference of the Birds, che segnerà la svolta per il jazz d’avanguardia. Poi fu la volta delle ribalte stellari con Stan Getz, Herbie Hancock e Thelonious Monk.

Ma dagli anni Novanta in poi il super virtuoso del basso ha inteso amplificare i confini delle proprie invenzioni sonore, plasmando ritmiche policrome e visionarie. Dove il sound e l’empatia collettiva degli ensemble attingono altezze negate ai più.

Gian Aldo Traversi