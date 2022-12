Grande successo della Camminata di Natale

Pieno successo per la prima edizione della ‘Camminata di Natale’, svoltasi ieri mattina in città nell’ambito degli appuntamenti di ‘Imola a Natale’. Un’iniziativa solidale, con il ricavato delle iscrizioni che è andato a sostegno della Croce Rossa - Comitato di Imola, ed anche salutare, per smaltire qualche caloria di troppo.

Sono state oltre settecento le persone che vi hanno preso parte, andando ben al di là delle aspettative degli organizzatori, ovvero l’Atletica Imola Sacmi Avis, in collaborazione con il Comune di Imola e la partecipazione di Radio Bruno.

Una mattinata di sport e salute, con partenza da Piazza Matteotti, per poi proseguire lungo via Mazzini, viale Dante, arrivare in Autodromo, percorrere un giro della pista e ritornare in centro. A camminare anche diverse famiglie con carrozzi e bimbi al seguito, e le immancabili scarpe da walking ai piedi.

"È stato bello notare la presenza di tante famiglie e bambini. Grazie ai volontari, ai dipendenti comunali, alle associazioni sportive, alla Protezione Civile e alla Polizia Locale che hanno collaborato. E appuntamento al prossimo anno", commenta il sindaco Marco Panieri, che ha preso parte alla camminata, insieme all’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.

"Ringraziamo tutti i partecipanti: l’iniziativa è andata oltre ogni aspettativa con più di 700 partecipanti, fra bambini e adulti. Anche la giornata ha aiutato, con una temperatura mite. Siamo molto soddisfatti, anche se ci dispiace perché non eravamo preparati a questi numeri e alcune persone sono rimaste senza il cappello di Babbo Natale", fa sapere Marino Casadio, a nome dell’Atletica Imola Sacmi Avis. Da parte sua, Fabrizia Fiumi, presidente Croce Rossa Italiana– Comitato di Imola conclude: "Grazie a tutti quanti per questa bella idea e per dare una mano a noi, che siamo qui per chi ha bisogno. È un buon auspicio per un 2023 sereno e solidale fra di noi".