Grandi fiere, Cefla Medical a Colonia

Le grandi cooperative industriali imolesi sono protagoniste, in questo periodo, delle più importanti fiere europee e mondiali. Per il settore Medical equipment di Cefla, in particolare, ritorno in grande stile a Ids, riferimento internazionale per gli operatori del settore dentale, che festeggia a Colonia, in Germania, i 100 anni dalla sua prima edizione.

Fino al 18 marzo, Cefla Medical equipment sarà nella Hall 11.1 su uno spazio espositivo di oltre 500 metri quadrati dove l’azienda imolese presenterà nuovi dispositivi medicali che integrano le ultime applicazioni per una migliore gestione dell’operatività professionale. Insomma, "uno ‘scorcio’ del futuro del settore dentale", per dirla con Cefla.

In questi giorni, Sacmi partecipa invece per la prima volta a Cfia, il salone dell’innovazione nel beverage & food processing che si chiude oggi a Rennes, in Francia. "Presentare la più vasta offerta per il settore, sviluppata nel segno della versatilità, alte performance, attenzione all’ambiente, è l’obiettivo di Sacmi – spiegano dall’azienda –, forte della capacità, unica tra i fornitori di settore, di sviluppare tecnologie per ogni fase del processo e di fornire consulenza completa sui materiali e sul prodotto".

Sempre Sacmi sarà poi protagonista nei prossimi giorni a Plastico do Brasil (Sao Paulo Expo, 27-31 marzo). In Brasile, l’azienda imolese dove illustrerà ai più importanti operatore del settore i "vantaggi di un partner unico". Sacmi è infatti l’unica realtà mondiale specialista nella fornitura di tecnologie complete per ogni fase della produzione della preforma e del tappo. Il cliente ha l’opportunità di avvalersi di un interlocutore unico responsabile di tutte le fasi della commessa.