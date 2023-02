Grandi (Gente in Comune): "Un errore costruire il bilancio partendo dalle multe"

Sul tema delle sanzioni elevate nei giorni scorsi dalla polizia locale nel centro di Mordano ha preso parola anche il consigliere di opposizione Simone Grandi della lista Patto Civico-Gente in Comune: "Durante la presentazione della delibera relativa al Corpo unico di Polizia locale è stato indicato come uno dei punti principali la necessità di stabilire un budget annuale di sanzioni da elevare perché, di fatto, non coprono i costi – ha scritto in una nota –. Uno sfregio al buon senso e alla corretta redazione di un bilancio comunale, dove le multe non sono le entrate che finanziano la Polizia locale". Non solo: "Con il Corpo unico il Comune di Imola fa l’asso pigliatutto e cerca di drenare energie ai piccoli municipi limitrofi già al limite con gli organici – ha aggiunto –. Così Mordano perde i propri vigili e l’ufficio aperto di competenza è aperto al pubblico soltanto un giorno alla settimana, per un’ora e mezza, con un appuntamento da prendere on-line".

m. g.