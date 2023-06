Grandi risate in Autodromo, Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi donano parte dell'incasso alle zone alluvionate Ieri sera nel paddock 3 dell'Autodromo di Imola, Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi hanno portato in scena uno spettacolo di solidarietà per le zone alluvionate della Romagna. Un modo per contribuire alla grande macchina della solidarietà.