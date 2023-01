"Grazie volontari, vera ricchezza del paese"

Il nuovo anno in Comune si apre sotto il segno del ringraziamento. Un gesto importante e doveroso al termine dell’analisi positiva dell’attività di volontariato svolta nel 2022 da tanti cittadini e associazioni del paese. "Gli auguri delle feste si sono rivelati una bella occasione per incontrare e ringraziare una parte dei tanti volontari attivi nel nostro territorio – commenta il sindaco Mauro Ghini –. Un patrimonio inestimabile dal punto di vista umano e operativo per la nostra comunità". Sono più di venti, per esempio, le persone che gratuitamente dedicano una parte del proprio tempo alla tutela del verde pubblico. "Dalla manutenzione al presidio costante di salvaguardia delle aree verdi – continua il primo cittadino -. La forza lavoro è suddivisa secondo precise zone stabilite in base alla via di residenza del personale". Ma c’è di più: "L’ambiente è un tema seguito da vicino anche dall’Avis del paese – sottolinea -. Mansioni che ben si integrano con quelle del Corpo guardie ambientali metropolitane e Nucleo zoofilo circondario imolese, oltre al Corpo provinciale Guardie ecologiche volontarie".

Più frecce nell’arco borghigiano per il filone del sociale. "Con l’Auser abbiamo la garanzia di un presidio capace di soddisfare migliaia di servizi l’anno – ragiona Ghini –. Dal trasporto delle persone bisognose per visite, terapie e riabilitazione al gruppo infermieristico volontario nel distretto sanitario di Borgo. Ma anche la navetta gratuita dal capoluogo a Tossignano, ufficio informazioni, organizzazione di eventi ricreativi e intrattenimento per anziani". Senza dimenticare l’operato di Caritas, della parrocchia, dell’associazione ‘La Giostra’ e del sodalizio relativo all’integrazione dei cittadini stranieri.

Cultura e tradizioni sono il pane quotidiano per i soci delle Pro Loco di Borgo e Tossignano. "A cominciare dagli storici comitati Sagra della Polenta e dei Maccheroni che vantano una lunghissima tradizione – precisa l’amministratore –. Poi ci sono quello della Festa del Garganello di Codrignano, della Sagra di San Bartolomeo e l’associazione Festa dla béra". Con una promessa: "Incontrerò tutti i sodalizi per fare il punto sulla straordinaria mole di iniziative portate avanti con successo – continua – Il loro impegno quotidiano rappresenta un valore aggiunto insostituibile". Poi c’è il contributo dell’associazione foto-culturale ‘Magnani’, con immagini per mostre ed esposizioni, e di quella musicale, poi gli ‘Amici della Biblioteca’, per sensibilizzare alla lettura e alla frequentazione della sala a scaffali, gli ‘Amici Mici’ e ‘Mondo Cane’ in ambito animalista, i Combattenti e Reduci di Guerra ed i Vigili del fuoco volontari. Un paese che strizza l’occhio anche allo sport grazie alla Polisportiva Valsanterno e Sporting Valsanterno, quest’ultima baluardo della difesa delle specie ittiche del Santerno. "Tutto è più facile quando si rema nella stessa direzione – conclude il sindaco Ghini – Una coesione d’intenti emersa in modo evidente anche durante l’emergenza pandemica". Nei giorni scorsi, infine, la facciata del municipio si è arricchita del restaurato stemma comunale. L’emblema è stato donato una decina di anni fa al Comune dal borghigiano Sergio Selleri. In legno e ceramica, è stato riqualificato dallo stesso artista come opera di volontariato.