Green, dal Giappone all’Autodromo

Uniti nell’impegno verso la sostenibilità. L’Autodromo ha accolto, nei giorni scorsi, una delegazione giapponese composta dai rappresentanti dei prestigiosi circuiti di Motegi e Suzuka, in visita istituzionale per un incontro con il Comune e Formula Imola. Fra i presenti, il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca Elisa Spada, l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, e il direttore generale del circuito, Pietro Benvenuti.

Al centro del confronto, spiegano dal Comune al termine dell’incontro, lo "scambio di buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale e alle attività di coinvolgimento delle comunità locali durante i grandi eventi sportivi. Un momento di dialogo e condivisione – proseguono dal Municipio – che rafforza il ruolo dell’autodromo come punto di riferimento internazionale anche sui temi ESG (Environmental, Social and Governance".

Si tratta appunto dei pilastri della sostenibilità che guidano le scelte responsabili di imprese, enti e istituzioni. Environmental include temi come: riduzione delle emissioni di CO2; gestione dei rifiuti; efficienza energetica; utilizzo di energie rinnovabili. Social comprende invece aspetti come pari opportunità e inclusione; sicurezza e benessere dei lavoratori; rapporti con la comunità locale; impatto sociale delle attività svolte. Governance (Gestione) si riferisce infine al modo in cui è gestita e controllata l’organizzazione: trasparenza e integrità nella gestione; presenza di organi di controllo indipendenti; lotta alla corruzione; politiche di remunerazione eque; rispetto delle normative.

A fare da ponte tra Imola e il Giappone è stata Cristiana Pace, fondatrice di Enovation Consulting.