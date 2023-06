Green pass ‘autocertificato’ Ecco perché il giudice di pace ha annullato la multa a Cavina

Lui il Green pass ce l’aveva. E dunque il presidente del Consiglio comunale, che gli chiedeva la carta verde per poter accedere alla seduta in Municipio, si sarebbe dovuto accontentare dell’autocertificazione. È per questo motivo che il Giudice di pace di Imola ha accolto il ricorso di Cristian Cavina, annullando la multa da 600 euro comminata ad aprile 2022 al consigliere comunale di Medicina ex M5s oggi nel gruppo misto.

"Una sentenza storica, che riconosce la possibilità di autocertificare il green pass ai cittadini che vedono nell’esibizione di un codice digitale un’assurda sottomissione – esulta Cavina, che è anche vicepresidente del Consiglio comunale di Medicina –. Da oggi, quindi, ai sensi di questa sentenza, chiunque si vedesse richiesta l’esibizione del lasciapassare digitale può procedere con regolare autocertificazione. Il Giudice ne ha riconosciuto la legittimità".

La genesi della vicenda risale, come detto, a oltre un anno fa. Il 29 aprile Cavina si presenta nella in Municipio a Medicina per partecipare al Consiglio comunale. "Lo stato di emergenza era terminato da quasi un mese, ma fino al 30 aprile era ancora richiesto il green pass per poter accedere alle sale pubbliche", ricostruisce oggi il consigliere comunale. Al momento di mostrare la carta verde, Cavina si rifiuta, in quanto "l’amministrazione comunale non era stata in grado di fornire le rassicurazioni e le deleghe previste dal Regolamento europeo per poter visualizzare il Green pass senza incorrere in violazioni della privacy", riferisce oggi il diretto interessato. Da qui l’autocertificazione. A Cavina viene dunque consentito di partecipare alla seduta del Consiglio comunale, ma l’amministrazione segnala comunque quanto accaduto alle forze dell’ordine. Così due settimane dopo i carabinieri notificano la sanzione di 600 euro al consigliere comunale. Cosa succede a quel punto? Cavina fa ricorso al prefetto di Bologna, che però a febbraio 2023 conferma la sanzione. L’ultima possibilità è dunque quella di rivolgersi al giudice di pace, di fronte al quale il consigliere comunale si presenta (senza avvocato) il 15 maggio, ottenendo l’annullamento della sanzione. E oggi sono state rese note le motivazioni della sentenza.

"Aver vinto il ricorso è stato un risultato sorprendente, che potrebbe avere risvolti rispetto all’obbligo di esibizione dei codici digitali da parte dei cittadini – commenta Cavina –. Spero che quanto accaduto possa essere un esempio per i cittadini, ma soprattutto una lezione da ricordare per coloro che erano così affezionati alla pretesa di esibizione del lasciapassare digitale per l’esercitazione dei propri diritti".