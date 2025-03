Greta Thunberg, paladina del clima. Una ragazza in missione per il futuro

Greta Thunberg è una famosa attivista svedese, nota per la sua lotta contro il cambiamento climatico. Nata nel 2003 a Stoccolma, le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger a 13 anni. La sua famiglia era già conosciuta nel Paese: sua madre era una cantante lirica e suo padre un attore molto noto. Ma non tutti sanno che è parente di Svante August Arrhenius, scienziato noto per i suoi studi sul riscaldamento globale e vincitore del Premio Nobel per la Chimica nel 1903.

Ma quando ha iniziato a fare l’attivista? Nell’agosto del 2018 ha iniziato a scioperare dalla scuola per richiamare l’attenzione sul mancato rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima. Per portare avanti la sua battaglia contro il cambiamento climatico, ha iniziato a manifestare per le strade con un cartellone con la scritta "Skolstrejk för klimatet", ovvero "Sciopero scolastico per il clima".

Nel gennaio 2020, durante il 50° Forum Mondiale di Davos in Svizzera, Greta affrontò Donald Trump, che la invitò a calmarsi e a regolare la sua rabbia. Lei rispose cambiando la sua biografia su Twitter con la frase: "Tranquilli, mi rilasso". Greta è fondatrice del movimento "Fridays for Future", una mobilitazione globale contro il cambiamento climatico. È famosa per le sue proteste davanti al Parlamento svedese e per i suoi discorsi nei contesti internazionali più importanti. Ci insegna che, come dice spesso, "Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza" e che la vera energia che muove il mondo non appartiene ai potenti, ma alle persone.

Oggi, a 21 anni, sembra aver intrapreso la sua carriera di attivista politica in Svezia e prima ancora di diplomarsi, ha ricevuto un dottorato ad honorem dall’Università di Franska Skolan a Helsinki. Prima di questo, nel settembre 2019, è stata candidata al Premio Nobel per la Pace.

È stata arrestata due volte: la prima il 17 ottobre 2023 a Londra, durante una protesta contro i giganti del petrolio e la seconda il 6 aprile 2024 nei Paesi Bassi. È protagonista di ‘I am Greta - Una forza della natura’, un documentario biografico diretto da Nathan Grossman, che segue la nostra attivista Greta Thunberg nella sua battaglia per convincere le persone ad ascoltare gli scienziati, che ci avvertono continuamente sui problemi ambientali del mondo. Il documentario racconta la sua missione, iniziata a 15 anni, e il suo impegno per cambiare le nostre abitudini quotidiane dannose per il pianeta. Dopotutto, come possiamo andare a scuola per costruire il nostro futuro, se il nostro futuro è a rischio?

Istituto Visitandine MalpighiStella Buriani 2MA, Allegra Molina Perez Minotti 2MB