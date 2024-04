Gruppo Alpini Dozza. Pienone per i 70 anni: "Che spirito di coesione"

Festa grande per il 70esimo anniversario della fondazione del Gruppo Alpini Dozza ‘Capitano Virgilio Costa’. Il sodalizio, che fa parte dall’Associazione Nazionale Alpini per la Sezione Bolognese-Romagnola ‘Angelo Maranesi’, ha in programma per domani una giornata dedicata alle celebrazioni all’altezza del paese dai muri dipinti. Si comincerà alle 9 con l’ammassamento all’ex campo sportivo di via Giovanni Pascoli poi, mezz’ora più tardi, il via al corteo diretto sulla circonvallazione e poi nel centro del borgo. Alzabandiera e deposizione di una corona presso il monumento di Piazza Montmartre poi la risalita verso Piazza Zotti, a pochi passi dalla sede del gruppo. Il tempo di omaggiare la memoria dei caduti davanti alla lapide posta sotto al portico del municipio, ascoltare i discorsi delle autorità presenti e poi sarà officiata la messa presso la chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine. Pranzo conviviale in parrocchia (possibilità di prenotazione ai numeri 335.6150913 – 339.8993561) e, attorno alle 15, l’attesa esibizione nel cuore del centro storico del Corpo Bandistico Folkloristico Dozzese. L’ammaina bandiera e il deflusso degli uomini riconoscibili dall’immancabile cappello con la penna sanciranno l’epilogo della domenica a tema. "Il nostro sodalizio fu creato, in primis, nel 1950 ma si sciolse poco tempo dopo a causa delle difficoltà riscontrate nel complesso e concitato periodo dell’immediato dopoguerra – riavvolge il nastro della memoria il capo gruppo dozzese, Massimo Visani –. Nel 1954, per merito del capitano Virgilio Costa coadiuvato da Ivo Buscaroli, il collettivo fu rifondato ufficialmente dando forma alla sua operatività". Un centinaio di iscritti, con 65 alpini effettivi e 35 aggregati, tra cui figurano anche 6-7 operatori di Protezione Civile: "Uomini che si sono distinti per il loro supporto alla popolazione dozzese anche durante gli eventi alluvionali dello scorso anno – continua –. Senza dimenticare la loro presenza in concomitanza con altri fenomeni catastrofici in regione e nel resto d’Italia". Un baluardo prezioso dal punto di vista logistico a disposizione della collettività a cui è intitolato anche un sentiero, ricostruito nel 2019 in un solo giorno, che dal centro di Dozza scende verso la circonvallazione: "Il 28 si raduneranno in paese almeno 160 persone per un appuntamento organizzato da me, dal segretario Luca Stinziani e dall’alfiere Raffaele Savioli – aggiunge Visani –. La nostra volontà è quella di rappresentare una freccia in più nella faretra degli aiuti alla popolazione in caso di criticità serie ma anche per servizi più piccoli a favore di eventi, scuole e associazioni". Con una speranza nel cuore: "Reclutare qualche forza fresca di volontariato, magari dei giovani, perché con la sospensione delle chiamate alla ferma per il servizio militare di leva in Italia i ranghi sono sempre più ridotti – conclude –. Coraggio, spirito di coesione e senso di appartenenza al territorio e alla comunità sono alcuni dei nostri punti fermi".