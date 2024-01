Gruppo Cassa Ravenna . Nuovi finanziamenti per le imprese locali : "Aiuto allo sviluppo"

Nuovi finanziamenti "a condizione vantaggiose" per sostenere le imprese, il tessuto imprenditoriale locale e l’economia del territorio. In questo momento particolarmente importante per l’economia regionale e nazionale, di grandi sfide e opportunità, il gruppo bancario La Cassa di Ravenna, che comprende anche la Banca di Imola e annovera ben 37 filiali nella sola provincia di Bologna, dà un ulteriore impulso alla propria sinergia con le principali associazioni di categoria e stanzia importanti investimenti a favore degli associati di Confcommercio Imprese per l’Italia di Bologna.

I finanziamenti a condizioni speciali sono destinati ad una serie importante di imprese: potranno accedere infatti ai finanziamenti le nuove imprese, le imprese già esistenti ma interessate a ricambio generazionale, investimenti, ristrutturazioni, acquisto attività, e le imprese interessate al finanziamento per le scorte.

"La Cassa di Ravenna e la Banca di Imola, sempre attente alle esigenze ed alle richieste del territorio, intendono così dare nuovo impulso ad una iniziativa già adottata con grande successo dal 2017 – sottolineano dal Gruppo –, dando un notevole sostegno al processo di sviluppo, consolidamento e rinnovamento di un comparto particolarmente importante e strategico della nostra economia".

Nei giorni scorsi, Banca di Imola e Cassa di Ravenna sono scese in campo anche per dare un "aiuto concreto per la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità" mettendo a disposizione nuovi finanziamenti, sempre a condizioni vantaggiose, per le aziende che avviano un percorso verso la transizione energetica ed ecologica.

Si trattava, in quel caso, di un ampio ventaglio di prodotti per le imprese che investono nel comparto delle energie rinnovabili (oltre al fotovoltaico, anche l’eolico, l’idroelettrico e gli impianti a bio-metano), nell’installazione di colonnine di ricarica elettrica, nell’acquisto di veicoli aziendali elettrici e/o ibridi, nell’acquisto di immobili non residenziali con classe energetica A e B e nella ristrutturazione di immobili non residenziali per migliorare le classi energetiche.

"Dopo la positiva risposta della clientela ai finanziamenti sostenibili dedicati alle famiglie, lanciati nella scorsa estate, Banca di Imola ha deciso di aumentare il proprio impegno estendendo questa possibilità anche alle aziende che investono nella transizione ecologica", avevano commentato dall’istituto di credito cittadino. Il tutto "confermando la grande attenzione e sensibilità di tutto il gruppo La Cassa di Ravenna verso la tutela ambientale, la sostenibilità e l’equilibrio climatico – avevano concluso sempre dalla Banca di Imola –, emergenze di cui purtroppo il territorio ha subito di recente in modo tragico e diretto le conseguenze".

Prima ancora, gli sforzi di Banca di Imola e Cassa di Ravenna avevano riguardato proprio il sostegno alle aziende impegnate nel fronteggiare i danni causati dalle alluvioni dei mesi scorsi. Tali finanziamenti, senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2024 attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità.