Gruppo fondato nel 1924 . Alpini a Tossignano per festeggiare il secolo

Cento anni del ‘Gruppo Alpini Imola Valsanterno’, intitolato al capitano Stefanino Curti, per una grande festa a Tossignano. Appuntamento domani mattina, a partire dalle 9.30 con la celebrazione della santa messa nella chiesa di San Girolamo, nel cuore della frazione collinare. Una storia lunga un intero secolo per il sodalizio fondato nel 1924, affiancato nei primi anni di attività anche dal comparto di Borgo Tossignano, che vanta il primato di longevità per quanto concerne l’affilizione alla sezione dell’Associazione Nazionale Alpini Bolognese Romagnola che comprende i congedati delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. "Una festa di compleanno speciale da condividere con tutti coloro che vorranno venire a trovarci a Tossignano per celebrare queste importante traguardo – spiega Bruno Marani, consigliere del gruppo -. Saranno tanti gli alpini presenti ma ci piacerebbe riempire piazza Andrea Costa con molti cittadini".

La cerimonia ufficiale, sostenuta anche dalla Bcc della Romagna Occidentale, entrerà nel vivo alle 10.30 tra ammassamento, alzabandiera e deposizione di una corona al monumento ai Caduti delle due Guerre mondiali. Previsto, poi, l’intervento delle autorità per alzare il velo su una targa celebrativa fissata a ricordo della data di fondazione del collettivo. Buffet, le note del corpo bandistico e l’omaggio di gagliardetti ai presenti. Tra questi, anche una rappresentanza dei gruppi di Vidor e Merano gemellati con la realtà romagnola nel nome del capitano Stefanino Curti già insignito della Medaglia d’Oro al valore militare. Una figura di spicco, nato a Imola nel 1895 e colpito a morte durante una violenta battaglia a soli 21 anni, che il ‘Gruppo Alpini Imola Valsanterno’ ha ricordato di recente con una mostra organizzata dal circolo culturale filatelico numismatico ‘G. Piani’ di Imola. Un’esposizione apprezzata da tutti che ha annoverato tra i cimeli più ammirati la divisa originale di Curti, il suo medagliere e documenti familiari donati dal nipote Francesco. Un patrimonio ora conservato presso i musei cittadini. "È storia nota - aggiunge Giovanni Vinci, socio del sodalizio -, o forse è l’eterna leggenda che immortala gli eroi, che il comandante slesiano desideri onorare il valore di quel capitano Alpino, come anche di quella compagnia da retroguardia votata all’ultimo sangue, e quindi gli dia sepoltura con l’onore delle armi".