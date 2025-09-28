Gruppo Giovani imprenditori Confartigianato. Denis Dall’Osso diventa presidente a 28 anni

"Questa nomina mi carica di una grande responsabilità". Denis Dall’Osso, da Borgo Tossignano, è il neo presidente dei Giovani imprenditori dell’Emilia-Romagna. Prende il posto Lorenzo Bernardi e accanto a lui avrà i vicepresidenti Lucia Crispino e Filippo Manfrin. Denis, 28 anni, è amministratore della N.D. Dall’Osso Srl, impresa artigiana nel settore metalmeccanico. L’impresa, con sede a Borgo Tossignano, opera da più di 25 anni nella carpenteria metallica. "Il nuovo gruppo di dirigenza regionale ha raccolto il testimone con l’intenzione di continuare il buon lavoro fatto negli scorsi anni – afferma Dall’Osso –. La speranza è sempre quella di fare meglio, anche se il lavoro fatto da Lorenzo Bernardi, il presidente uscente, è stato notevole".

Dall’Osso ha ben chiaro che i temi dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale sono importanti: "Da tempo come Gruppo Giovani stiamo riflettendo sull’utilizzo della tecnologia, in particolare dell’IA, all’interno delle nostre aziende. I pro e i contro, paure e potenzialità per capire fino a che punto possiamo fidarci di questo strumento, come un qualcosa che ci può aiutare a fare crescere le nostre attività e, semmai, a risparmiare anche delle risorse. Un tema che certamente resterà al centro dell’attività".

Assieme a questo, tra gli obiettivi prioritari, quello "di favorire l’ingresso nell’associazione di nuovi giovani imprenditori, consapevoli che Confartigianato ci può aiutare tanto a sviluppare e fare crescere le nostre attività, grazie al suo sistema formativo e al continuo confronto con un mondo imprenditoriale. Ed è proprio grazie al confronto con questo mondo e con gli altri giovani dell’associazione che sono riuscito ad affrontare il problema del ricambio generazionale nella mia azienda, costruendo un rapporto costruttivo e di fiducia con mio padre, che 25 anni fa fondò l’azienda, cosa non scontata nelle dinamiche aziendali".