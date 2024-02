Gruppo Villa Maria, maxi-finanziamento da 85 milioni di euro

Maxi-finanziamento da 85 milioni di euro per Gruppo Villa Maria Spa (Gvm), holding di uno dei primari gruppi italiani del settore sanitario che da qualche tempo ha preso casa nella torre dell’ex Mercatone Uno. A concedere il finanziamento è stato un pool di istituti composto da UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Deutsche Bank e Bcc Banca Iccrea, insieme con Bcc Ravennate Forlivese e Imolese ed Emil Banca. L’operazione ha beneficiato in parte del supporto della garanzia di Sace, gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Le somme messe a disposizione saranno in parte utilizzate direttamente da Gvm e in maggioranza distribuite su sei beneficiarie da essa controllate per il sostegno finanziario su investimenti, capitale circolante e costi operativi, anche connessi all’aumento delle spese di approvvigionamento soprattutto energetico, previsti nel piano industriale di sviluppo di Gvm.

Il Gruppo Villa Maria Spa, con sede principale a Lugo, è leader nel settore della sanità privata nazionale, la cui presenza si è poi progressivamente sviluppata anche all’estero.

"Anche negli ultimi anni, seppur condizionati da fattori eccezionali ed esogeni come il Covid e la crisi energetica derivante dalla conflittualità presente in diverse aree a noi vicine – spiega Ettore Sansavini, presidente Gruppo Villa Maria Spa –, il gruppo che ho l’onore di rappresentare ha investito ingenti capitali in realizzazione di nuovi siti ospedalieri, tecnologia, digitalizzazione, ricerca e nuove soluzioni organizzative per elevare sempre di più qualità e volumi dell’offerta in favore dei nostri pazienti e utenti. Grazie anche al costante supporto dei nostri partner finanziari, come dimostrato da questo nuovo importante finanziamento, potremo attuare e completare i diversi progetti di sviluppo in corso su molteplici regioni italiane".