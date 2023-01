Guardia giurata sventa un furto notturno nel cantiere di Terna

Il pronto intervento di una guardia giurata della Coopservice ha sventato un furto l’altra sera nella zona a nord della citt. Era circa mezzanotte e mezza quando qualcuno ha cercato di entrare nel cantiere di Terna, in via Cesen 17, nei pressi dell’area ex Pemba.

L’attenzione di una guardia giurata di servizio in quel cantiere è stata attirata dal rumori di un pannello rimovibile, usato per la recinzione di aree di cantiere che quattro soggetti, probabilmente dell’est Europa, avevano divelto per introdursi nel sito, aiutati anche dal buio per l’assenza di illuminazione stradale (si sa che il buio è l’alleato migliore per chi vuole tentare dei furti). Il vigilante si è avvicinato e il quartetto, vistosi scoperto, si è dato alla fuga. In pochi minuti due pattuglie dell’agenzia di sorveglianza si sono avvicinate al sito e sino gettate all’inseguimento.

I ladri mancati erano però alla guida di monopattini elettrici e hanno fatto perdere le loro tracce quando in via Cogne hanno imboccato una pista ciclabile; le auto dell’istituto di vigilanza privata si sono così dovute arrestare.

Nel frattempo, le guardie giurate avevano allertato i carabinieri e una del Nucleo operativo e Radiomobile di Imola è arrivata sul posto. Le guardie giurate hanno riferito loro quanto accaduto, fornendo anche la descrizione di uno dei soggetti per le ricerche.