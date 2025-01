Ex guardia medica, il progetto dell’Ausl: una centrale unica con quattro dottori

Imola, 29 gennaio 2025 – Riordino delle funzioni di continuità assistenziale prefestiva, festiva e notturna attraverso la creazione di una centrale unica per l’intero circondario. È il progetto, già approdato in Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, al quale sta lavorando l’Ausl. Un piano che, secondo l’Azienda, dopo l’istituzione del (contestato) Cau rappresenta un “secondo passo nella direzione della ottimizzazione dei servizi territoriali in risposta alle urgenze a bassa criticità, con l’obiettivo di alleggerire il carico improprio di attività che continua a gravare sul pronto soccorso”.

In base a quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale, il servizio (ex guardia medica) si chiamerà di qui in avanti ‘Assistenza primaria ad attività oraria’. Non cambia la finalità: assicurare continuità territoriale nei giorni e orari in cui medico di famiglia e pediatra di libera scelta non sono in servizio.

Nella prima fase, sarà rimodulato solo l’assetto delle attività di ricezione chiamate, consigli telefonici e visite domiciliari. Come? “Allineando l’organizzazione – si legge nella relazione depositata in Ctss – ai principi di cui ai nuovi modelli dei servizi territoriali” (numero unico 116117 e unita di continuità assistenziale formate da medico e infermiere) in termini di “centralizzazione delle chiamate telefoniche e accentramento degli interventi a domicilio” su base distrettuale.

Le telefonate (circa 10mila all’anno) arriveranno infatti tutte in un’unica sede (rispetto alle quattro attuali divise tra Imola, Castel San Pietro, Medicina e Borgo Tossignano), molto probabilmente nella nascente Casa della comunità all’ospedale vecchio. Per “garantire l’espletamento delle visite domiciliari prefestive e festive diurne e notturne”, qui ci saranno anche i medici. Si anticipa, in questo modo, “l’organizzazione che dovrà assumere l’unità di continuità assistenziale”, affermano dall’Ausl a proposito della nuova “equipe mobile medico-infermieristica distrettuale” a cui sarà affidato il compito di “gestire a domicilio pazienti in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e di comprovata difficoltà operativa di presa in carico”.

Tale assetto consente di superare il problema della presenza notturna isolata del medico, nelle sedi di Medicina e di Castel San Pietro Terme. Nella nuova sede unica di Imola è prevista infatti la presenza di quattro medici in turno nella fascia oraria 8-24 e tre in quella 24-8. Secondo l’Ausl, la concentrazione dei medici in un’unica sede “consentirà una maggiore efficienza e di realizzare condizioni di migliore gestione delle chiamate in entrata, con un miglioramento della tempestività delle risposte”.

Per i cittadini invece, non cambierà nulla circa la fruizione e l’accessibilità di questi servizi territoriali dedicati, secondo la definizione dei vertici dell’Azienda sanitaria, ad “affrontare le prestazioni non differibili di carattere episodico, mantenendo una stretta connessione e raccordo con il medico di medicina generale a ciclo di scelta per il proseguimento delle cure”.

Capitolo costi. Tali azioni di riordino comportano un risparmio di 240mila euro annui (“Per effetto della riduzione delle presenze mediche notturne”) e una contestuale maggiore spesa di 45mila euro per “effetto della variazione del rapporto ottimale e delle conseguenti rimodulazioni tariffarie incrementali”.