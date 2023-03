Guardian, il drone-spia silenzioso ed ecologico

Batte un cuore imolese nel primo ‘drone-spia’ italiano a energia solare capace di volare silenziosamente per effettuare missioni di sorveglianza, controllo e intelligence a lungo raggio. Si chiama ‘Guardian’, ha la forma di un piccolo aeroplano e, grazie alle celle fotovoltaiche collocate sulle ali, di giorno può volare autonomamente senza sosta per oltre otto ore portando a bordo una sofisticata telecamera ultra-hd con trasmissione digitale. Può essere utilizzato in ambito civile e militare per molte attività, come le indagini di polizia e dell’intelligence, la sorveglianza del territorio e di siti sensibili, la vigilanza dei confini e delle aree costiere, il soccorso in occasione di catastrofi naturali o naufragi, il monitoraggio antincendio, la perlustrazione delle aree di sversamento illegale di rifiuti o anche la sorveglianza antipirateria da bordo delle navi.

Il ’Guardian’ è stato realizzato da due società hi-tech italiane: l’imolese Npc, specializzata nel settore metalmeccanico e nella produzione di microsatelliti per impieghi scientifici e commerciali, e la Vector Robotics di Mogliano Veneto (Treviso), startup specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi.

Si basa sull’esperienza maturata dalle due aziende per il progetto del drone solare per il rilevamento antincendio ‘FireHound Zero’, introdotto sul mercato nel 2022 e che presto verrà adottato dai primi clienti italiani. Il drone ‘Guardian’ è costruito in propilene espanso, una soluzione molto innovativa che gli fornisce caratteristiche di leggerezza, robustezza e resistenza. Il piccolo velivolo autonomo vanta dimensioni molto ridotte: ha una lunghezza di 53 centimetri e un’apertura alare di 146 centimetri, pesa solo 1,3 chilogrammi e sulle ali ha una superficie di circa 0,4 metri quadrati di celle fotovoltaiche che ricaricano una batteria e forniscono energia al motore elettrico. Viene lanciato a mano da un singolo operatore e può volare ad una quota operativa massima di 5 chilometri e ad una velocità di crociera di circa 40 chilometri orari.

"Le attività di sperimentazione in volo del ‘Guardian’ si sono appena concluse con risultati eccellenti, anche con ridotta illuminazione solare e con condizioni meteo avverse – conferma Gabriele Giorgini, direttore operativo di Vector Robotics –. Questo mezzo rappresenta una vera rivoluzione nella semplificazione e nell’ottimizzazione delle missioni in moltissimi scenari operativi ed è una soluzione di grande efficacia per le esigenze di forze armate, corpi di polizia, organizzazioni di soccorso e di protezione civile e per tutte le altre realtà attive nel settore della sicurezza".