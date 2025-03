Guardie ambientali, novanta ore di corsi per diventare volontari

Aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione che le Guardie ambientali metropolitane di Bologna terranno a partire da aprile con l’ausilio organizzativo della Regione, di Arpae Bologna e dei raggruppamenti di Guardie ecologiche volontarie di Legambiente Ravenna e Reggio Emilia.

Il corso, completamente gratuito, sarà articolato in 22 moduli formativi per un totale di 66 ore di lezione erogate in presenza o a distanza, a cui andranno sommate 9 ore di esercitazione in presenza e 15 ore di uscite sul campo, per un totale di 90 ore di corso.

Le lezioni si svolgeranno in più sedi contemporaneamente collegate fra loro in video conferenza: Bologna, Imola, Ravenna e Reggio Emila. Le lezioni teoriche avranno frequenza bisettimanale, in orario serale ed in modalità online, dalle 20.30 alle 23.30. Le esercitazioni in presenza si svolgeranno nelle sedi di Bologna e Imola. Le uscite sul campo e le esercitazioni in presenza si svolgeranno tendenzialmente di domenica mattina e/o pomeriggio.

Al termine del corso di formazione si dovrà sostenere l’esame di abilitazione a cui seguirà la nomina, predisposta dalla Regione, a guardia ecologica volontaria, con successivo rilascio di decreto della Prefettura. La guardia giurata ecologica/ambientale ha il compito di vigilare, prevenire e verificare che siano rispettate le leggi a tutela dell’ambiente, ricopre la funzione di pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa.

Adesioni a corpo@cgam.it, o telefonare al numero 0542/1882595 entro il 20 marzo.