Guasto improvviso, città senz’acqua. Famiglie e locali restano a secco: "Problema elettrico alla centrale"

Più di tre ore senza acqua in pieno centro e anche in buona parte della periferia. A ’bloccare’ i rubinetti sarebbe stato un problema alla centrale di Ponte Santo. "Un guasto elettrico che ha bloccato l’impianto di rifornimento", spiega il sindaco Marco Panieri, rispondendo sui social alle tante richieste dei cittadini, rimasti all’improvviso senza acqua e garantendo l’"immediato intervento dei tecnici Hera e aggiornamenti in tempo reale ai cittadini".

Le prime segnalazioni del guasto sarebbero avvenute attorno alle 15 e il problema, inizialmente un calo di pressione, avrebbe iniziato a manifestarsi nella sua ’gravità’ pochi minuti dopo lasciando all’asciutto una decine di migliaia di residenti.

A ’salvarsi’ la parte della città più vicina al casello dell’A14 che, come ha spiegato Hera, servita dall’acquedotto di Bubano.

I tecnici della multiutility sono entrati immediatamente in azione e, in meno di due ore, hanno riparato il primo dei quattro serbatoi che riforniscono la città.

I disagi sono proseguiti comunque fino alla sera con continue segnalazioni sui social e al numero verde della multiutility.

La problematica ha riguardato anche l’ospedale Santa Maria della Scaletta e Montecatone dove però sono entrati subito in funzione i serbatoi d’emergenza installati proprio per evitare disagi in caso di guasti. Rubinetti a secco in tutta Zolino, ma anche nelle vie Zanotti, San Francesco, in zona Cappuccini, Osservanza e pure in Pedagna. Stessa situazione in viale Pambera, al Piratello e in via Venturini come nelle vie Anna Frank e Selice in centro. Disagi anche in via Manaresi e nelle zona dell’ex zoo acquario e Machiavelli. Stesso discorso in via Aspromonte, zona Cogne, Campanella.

Un guasto che ha ovviamente scatenato le proteste di numerosi cittadini e messo in difficoltà anche attività alcune attività tra cui anche bar e ristoranti.

L’acqua, da valle a monte, ha iniziato a tornare in abitazioni e locali attorno alle 18 quando sono state riattivate tre pompe su quattro. La zona di via Pirandello, quella in cui il guasto ha causato le maggiori problematiche, è stata attentamente monitorata dalla Protezione civile che, in serata, non ha ritenuto necessario l’invio di contenitori con sacche d’acqua vista la risoluzione del guasto. La situazione è infatti tornata alla normalità nella quasi totalità del territorio già attorno alle 19. Critiche dal consigliere Simone Carapia (FdI): "Oltre ai disagi c’è da rivedere il sistema di comunciazione ai cittadini".