Guelfo Comics, conto alla rovescia. Artisti al lavoro in centro storico. Dipinti e opere in memoria di Basoli

Un mese di settembre da protagonista per Castel Guelfo. E’ davvero ricchissimo il calendario di iniziative culturali ed eventi ideati per valorizzare e rilanciare il centro storico del paese emiliano, già al centro di un mirato percorso di riqualificazione urbana.

Si partirà il 6 con la seconda edizione della rassegna fumettistica ‘Guelfo Comics’. Quattro artisti del calibro di Melissa Zanella, Lucio Filippucci, Antonio Sforza ed Enzo Troiano lavoreranno in estemporanea tra le vie dell’abitato per creare opere sulla figura di Antonio Basoli da donare al municipio.

Ma al celebre pittore, incisore e scenografo, nato a Castel Guelfo nel 1774, sarà dedicato pure il libro a vignette dal titolo ‘Dell’arte pura’ (Ed. Teodolite) che verrà presentato alle 17 nel chiostro di Palazzo Malvezzi Hercolani. Il volume, curato da Gabriele Bernabei per Endas Imola, ha i testi di Valerio Rontini e la copertina disegnata da Stefano Babini. Alle 21, in piazza XX Settembre con accesso libero, si terrà il terzo appuntamento di ‘Inside Castel Guelfo’ con ospite il comico romagnolo Maurizio Ferrini intervistato dal regista Luca Guardabascio. Dopo Neri Marcorè e Tullio Solenghi, un altro big farà rotta in Emilia per ripercorrere le tappe della carriera e portare in scena l’iconico personaggio della signora Emma Coriandoli.

Lunedì 8 settembre, alle 18 nel chiostro comunale, spazio alle riflessioni sulla violenza di genere con Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa nel 2023 dal suo fidanzato. Un incontro dedicato ai giovani e alle loro famiglie promosso dagli adolescenti di Radioimmaginaria.

Stessa location, ma tema ben diverso, il 12 alle 20.30, in compagnia del cantautore Franz Campi con lo spettacolo gratuito ‘La Mortadella, un bacio rosa e profumato’. Uno show sulla storia della regina dei salumi felsinei impreziosito da giochi a quiz e assaggi di ricette speciali preparate dallo chef Marcello Ferrarini.

Gran finale il 27 settembre. Mattinata ecologica con la tappa guelfese della campagna di Legambiente ‘Puliamo il Mondo 2025’ e tanti volontari in azione per setacciare i parchi urbani adiacenti al centro storico. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, ritornerà a suon di consensi la ‘Piccola Festa dell’Uva di Castel Guelfo e dei prodotti di stagione’. Dopo i positivi riscontri di un anno fa, con tante persone a passeggio tra i banchi degli espositori, prodotti tipici di nuovo in vetrina tra mostra mercato e degustazioni tra le vie del centro. Alle 18, parentesi musicale con il duo Best Swing ed il loro ricco repertorio di capolavori internazionali dagli anni ’50 ai ’90. Ma non è tutto. In occasione dell’avvenimento, infatti, Bologna Welcome programmerà un tour guidato per scoprire il patrimonio storico, culturale e gastronomico di Castel Guelfo.