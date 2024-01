Guerra a Gaza, il confronto

Si intitola ‘Israele-Palestina: la guerra infinita - Come uscire dall’orrore’ l’incontro in programma mercoledì 10 gennaio alle 18 al centro sociale La Stalla (via Serraglio 20/B). L’iniziativa, organizzata dall’ex assessore Valter Galavotti assieme a Cgil, Anpi, Amnesty International Emilia-Romagna e Comitato Pace e Diritti, "vuole promuovere il confronto e l’informazione sull’attuale crisi israelo-palestinese", spiegano i promotori dell’evento al quale parteciperanno Federica Stagni (ricercatrice), Issa Amro (attivista palestinese), Monica Minardi (presidente di Medici senza frontiere Italia). "Abbiamo preferito alla sterile contrapposizione, l’indagine diretta, l’immersione nelle contraddizioni, l’ascolto e il confronto con le persone in carne e ossa – concludono Valter Galavotti, Mirella Collina (comitato Pace e diritti), Stefano Moni (segretario Cgil Imola ), Gabrio Salieri (presidente Anpi Imola), Marianna Tafuro (Amnesty International Emilia-Romagna ) - e le organizzazioni che vivono quelle esperienze e cooperano con quelle comunità". E poi un appello: " Si tratta del primo incontro importante che si svolge ad Imola su un tema cruciale del nostro tempo – affermano gli organizzatori –. Ci auguriamo che molti cittadini sappiano cogliere questa preziosa occasione".