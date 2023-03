Guerra al lavoro nero Dipendente senza contratto Maxi-multa all’autolavaggio

I carabinieri del Comando per la tutela del lavoro hanno sanzionato delle attività commerciali nella provincia bolognese per oltre 80mila euro in seguito a una attività di controllo, eseguita nell’area metropolitana, sui fenomeni di lavoro ‘nero’ e sfruttamento. Durante l’indagine, che ha riguardato anche i ristoranti, sono state quindi accertate violazioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui l’assenza del documento di valutazione rischi.

In tutto sono stati identificati 63 lavoratori e sono 24 le attività controllate: in nove di queste sono state trovate delle irregolarità e di conseguenza sono stati adottati altrettanti provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, le sospensioni hanno riguardato due ristoranti nel centro storico di Bologna.

A Imola, invece, il titolare di un autolavaggio è stato sanzionato in seguito alla scoperta di un lavoratore straniero in ‘nero’ che era privo del permesso di soggiorno. Copione identico nella vicina Castel San Pietro: qui il datore di lavoro di un autolavaggio è stato sanzionato per avere impiegato un addetto in nero, senza contratto di lavoro e del tutto sconosciuto alla pubblica amministrazione. Il gestore è stato denunciato anche per non avere redatto il Documento di valutazione dei rischio e per avere omesso un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro agli addetti presenti e in forza nell’attività. A Zola Predosa, sospese due attività di ristorazione perché è stata scoperta la presenza di lavoratori stranieri in ‘nero’.