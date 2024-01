Guerra, serata di dibattito

Mercoledì 31 gennaio, dalle ore 20 presso il centro sociale ‘La Stalla’ di Imola (in via Serraglio), spazio al dibattito con un incontro dal titolo ‘Scenari di guerra che si estendono: dove stiamo andando?’. L’iniziativa, organizzata da alcuni cittadini, vedrà la presenza di Alberto Bradanini, presidente del centro studi ‘Cina contemporanea’ già ambasciatore d’Italia in Iran e Pechino, del saggista di geopolitica ed economia Giacomo Gabellini e, da remoto, dell’ex ambasciatrice italiana in Svezia e Belgio, Elena Basile.

La serata al centro sociale ‘La Stalla’ sarà condotta da Marco Pondrelli, esponente dell’associazione politico-culturale Marx21.