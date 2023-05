Gusto e sapori, Baccanale in piazza Tre giorni fra laboratori e talk show

Al via oggi pomeriggio in piazza Matteotti l’attesa ‘Anteprima Baccanale’, un assaggio di quanto avverrà nel corso dell’edizione autunnale della manifestazione che quest’anno ha per tema ‘Mediterraneo’. Alla luce dell’emergenza maltempo che ha così duramente colpito anche alcune frazioni imolesi, la tre giorni che si snoderà tra laboratori del gusto, proposte gastronomiche dei ristoranti e talk con la partecipazione di esperti sarà declinata anche nel segno della solidarietà. Tanti esercizi commerciali aderenti hanno infatti già manifestato disponibilità a devolvere parte del ricavato alla raccolta fondi attivata dal Comune a favore di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni dall’alluvione.

Alle 17, alla presenza del sindaco Marco Panieri e degli assessori Giacomo Gambi (Cultura), e Pierangelo Raffini (Attività produttive e Agricoltura), la partenza dell’iniziativa promossa dal Comune con il patrocinio del ministero della Cultura e della Regione. Verrà dato spazio a profumi, sapori e alle mille declinazioni che del mediterraneo sapranno dare gli artisti del gusto che riempiranno piazza Matteotti con le proprie specialità a tema. Si potrà comporre un vero e proprio menu, ma in formato street-food, semplicemente visitando i vari stand presenti in piazza. Sarà possibile degustare il Baccanale anche in alcuni bar, ristoranti ed esercizi che hanno deciso di proporre una specialità a tema da oggi a domenica.

All’ex bar Bacchilega tornano i laboratori a cura di Casa Spadoni nei tre giorni della rassegna. Si inizia oggi alle 17.30 con un primo laboratorio dedicato alle birre ‘Sapori e colori: come gli ingredienti influiscono sulla birra finita’. Si prosegue domani alle 11 con un altro dedicato ai più piccoli dal titolo ‘Le peschine dolci’. Nel pomeriggio, alle 18, laboratorio di pasta fresca ‘Il garganello al pettine’. Si conclude domenica: alle 11 ‘Il cappelletto della tradizione romagnola… e le sue varianti’ e alle 18, ‘I curzul romagnoli’, una pasta lunga tipica della provincia di Ravenna, in particolare del faentino. Tutti i laboratori sono a pagamento, è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati: [email protected] – WhatsApp 347 0970841 – 0546 697711. Il programma completo del Baccanale è online sul sito www.baccanaleimola.it e sulle pagine social della manifestazione.