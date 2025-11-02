Gusto garantito se il baccalà è mantecato

Utilizzato dai vichinghi nelle loro traversate oceaniche come preziosa scorta di cibo, il baccalà diventa il cibo di chi, nei giorni di astinenza dalla carne, non può permettersi altro ed è quindi simbolo di povertà. Sarà necessario fare trascorrere secoli prima che il baccalà approdi alle tavole dei ricchi e si riscatti trionfando nelle migliori cucine.

BACCALA’ MANTECATO

Ingredienti per 8 persone: un chilo di baccalà dissalato, ¾ litro di latte, olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo tritato.

Preparazione: Mettete il baccalà tagliato a pezzi in una casseruola, copritelo di latte e mettetelo sul fuoco. Fate bollire per 10 minuti circa, spegnete il fuoco e lasciatelo raffreddare nel suo liquido di cottura. Scolatelo bene conservando un po’ di liquido, togliete la pelle e le spine, poi sminuzzandolo, ponetelo nel mixer. Frullatelo facendovi cadere a filo l’olio d’oliva (tradizionalmente questa operazione si faceva in un mortaio). Continuate sempre nello stesso senso fino a che il pesce risulti amalgamato e spumoso come una crema. Verificate il sale e il pepe, aggiungete un po’ di prezzemolo e il liquido di cottura che serve a farne la giusta consistenza. Servite a temperatura ambiente accompagnandolo con crostoni di polenta bianca o gialla arrostiti o fette di pane tostato.

Per il baccalà ci vuole un vino che non sovrasti il gusto suo proprio e che sgrassi, che pulisca la bocca senza togliere quelle magiche sensazioni gustative che sa dare. Scegliamo un Soave Classico per omaggiare la regione che tradizionalmente vede il baccalà sulle sue tavole. Prodotto da uve Garganega e Trebbiano risulta delizioso e brillante in bocca. Supportato da giusta freschezza ha profumi specifici di mandorla e fiori bianchi, ma non un’aromaticità troppo spiccata.

A cura di AmbraRistoratrice e sommelier