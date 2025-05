Gusto, musica e tradizioni. Sagra della cultura rurale: "La collina va in vetrina"

A Fontanelice sono in arrivo tre giorni dedicati al fascino della cultura rurale per puntare alla riscoperta delle tradizioni locali e valorizzare i prodotti tipici della collina. Appuntamento fissato nel wekkend: da venerdì a domenica nell’area sportiva del paese della vallata, tra la piazzetta e via VIII Dicembre, con la ‘Sagra della cultura rurale’ organizzata dalla sezione Valsanterno dell’Associazione per la Cultura Rurale e da Confavi Emilia-Romagna con il patrocinio del municipio di Fontanelice. Dalla buona gastronomia alla musica dal vivo che strizza l’occhio, in versione serale, anche ai giovani.

Si parte il 23 alle ore 18 con l’apertura dello stand gastronomico poi, alle 20.30, lo spettacolo musicale con gli Evergreen e Sonia Davis (finalista al programma tv The Voice Senior, ndr). L’antipasto ideale prima dei ritmi da discoteca a cielo aperto lanciati dalla playlist di Dj Fighet. A fotocopia il programma del giorno successivo.

Proposte di gusto in distribuzione all’ora di cena: tortelli di ricotta e patate conditi con ragù e burro e salvia, polenta con il ragù di cinghiale e capriolo, arrosticini abruzzesi, piadina con salsiccia e salumi e molto altro ancora. Risate assicurate, alle ore 21, con lo show comico della ’premiata ditta’ Davide Dalfiume e Marco Dondarini.

A seguire, in consolle Dj Cuccurullo e allo scoccare della mezzanotte: bomboloni caldi per tutti. Il 25 si partirà, invece, già di buon mattino con il raduno di auto d’epoca in paese e l’atteso battesimo della sella che vedrà protagonisti tanti bambini in arrivo da tutto il circondario e non solo, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile nei panni di cavallerizzi in miniatura.

Stand gastronomico aperto già a partire alle 11.30, e attivo fino alle 22, poi alle 14.30 l’immancabile appuntamento con ‘Pompieropoli’ grazie agli Amici dei Vigili del Fuoco Volontari del vicino distaccamento della Valle del Santerno. Alle 17.30, un genuino viaggio indietro nel tempo tra i ricordi con ‘I Cantastorie Selvatici’ e per i più piccoli la favola in musica ‘Volpina Blu’. Gran finale alle 20.30 con le sette note dell’orchestra di Veronica & Jastin per chi ama il ballo e non solo. Per tutta la durata della festa area bimbi, con giochi e gonfiabili, e bancarelle di artigianato di hobbisti del territorio. Possibilità di prenotazione tavoli ma solo con menù fisso e per gruppi da un minimo di 10 persone.

Mattia Grandi