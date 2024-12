Ha aperto il nuovo Spazio Enel Partner

Ha aperto i battenti al numero 204 della via Emilia, praticamente in piazza Matteotti, il nuovo Spazio Enel Partner cittadino. Al taglio del nastro, nei giorni scorsi, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Marco Panieri, l’assessore al Centro storico e alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, e Davide Delucca, responsabile Indirect stores Emilia-Romagna di Enel Energia.

Lo Spazio Enel, l’82esimo negozio in regione, che si aggiunge all’altro Spazio Enel Partner già presente in città (in via Carlo Pisacane, 49), sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In questo nuovo punto vendita i cittadini possono richiedere l’attivazione (o la modifica) di contratti di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate alle proprie abitudini di consumo. Non solo: sarà possibile anche trovare le migliori soluzioni per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro, come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori con pompa di calore, ma anche elettrodomestici ad altissima efficienza energetica.

"Con l’inaugurazione di questo nuovo Spazio Enel Partner - afferma Delucca - apriamo un ulteriore punto fisico che si aggiunge ai canali esistenti, nell’ambito di un sempre più costante percorso di radicamento, nel caso specifico in una città importante come quella di Imola e di tutto il suo territorio circostante. Questo significa per noi sempre più vicinanza alle persone e attenzione alle comunità e al loro tessuto economico e sociale, oltre che costante impegno nell’offrire sempre maggior qualità nell’assistenza relativa alle forniture di elettricità, gas e fibra, e consulenze personalizzate per l’efficientamento energetico."