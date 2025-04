"Ha ridisegnato le priorità"

"Non sono particolarmente credente, ma Papa Francesco ha fatto la differenza – racconta Alessandra Piredda –. Ha governato la Chiesa in modo diverso rimescolando, già dalla sua prima visita a Lampedusa dopo l’elezione e fino alle ultime parole pronunciate alla folla nel giorno di Pasqua in Piazza San Pietro, l’ordine delle priorità. Un Papa rivoluzionario. Abbiamo tanto bisogno di esempi di questo tipo". Ma c’è di più: "La scelta del nome Francesco ha delineato subito i tratti distintivi del suo percorso proiettato al richiamo di una Chiesa fedele alle proprie origini – precisa la donna –. Una vocazione di povertà, e non di ricchezza, unita alla necessità di tornare più vicini alle persone con umiltà e generosità. Questo patrimonio non dovrà andare disperso".