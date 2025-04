"Ha saputo andare contro corrente"

"Premetto che non sono cattolico ma cristiano evangelico" – spiega Giovanni Mendola, in visita al duomo di San Cassiano –. Non spetta a me valutare l’operato del Pontefice ma, per quanto ho visto, ha percorso un cammino spirituale e di pastore di anime tra mille difficoltà e conflitti interni alla Chiesa andando spesso contro corrente". Naturale, ora, iniziare a focalizzare la fisionomia del suo successore in Vaticano. Un compito tutt’altro che agevole: "Cosa chiederei al prossimo Papa? Operatività concreta e tangibile per invertire davvero la rotta intrapresa da questo mondo in sofferenza", conclude Mendola.