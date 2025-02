‘HappybirthdAyrton’, il ricordo del campione

Ayrton Senna avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 21 marzo. Per celebrare la ricorrenza, in quell’occasione il museo Checco Costa, in Autodromo, ospiterà l’evento ‘HappybirthdAyrton’ dedicato appunto al ricordo del leggendario pilota brasiliano scomparso il 1° maggio del 1994 a causa di un incidente nelle fasi iniziali del Gran premio di Formula 1 di San Marino all’Enzo e Dino Ferrari. L’iniziativa, ideata e organizzata dal gruppo ufficiale TAS – Torcida Ayrton Senna Italia, è patrocinata dal Comune e dall’Autodromo. L’evento riunirà appassionati, tifosi e amici del campione brasiliano in una serata all’insegna della memoria, della passione per il motorsport e della solidarietà.

Durante la serata saranno presenti ospiti speciali che hanno condiviso con Senna il mondo delle corse e della velocità. Inoltre, verrà presentato e assegnato il primo trofeo ‘Dedicato a – HappybirthdAyrton 2025’, destinato a una figura significativa nella storia del pilota brasiliano. L’incontro ha anche una finalità benefica: i proventi della serata saranno devoluti alla Fondazione Ayrton Senna di San Paolo, che da anni opera per offrire opportunità di sviluppo umano e sociale ai giovani brasiliani, in collaborazione con scuole, università, enti pubblici e aziende. La cena-evento prevede momenti di intrattenimento, interviste e testimonianze per celebrare non solo il campione, ma anche l’uomo Ayrton Senna, il suo carisma e il suo impegno dentro e fuori dalle piste. Per partecipare all’evento, che prevede un numero limitato di posti, contattare i seguenti contatti WhatsApp: Alessandro Rasponi – 338/7542094 o Mauro Baldini – 349/4239659.